Trieste: la polizia sgombera il varco 4 del porto, occupato dai manifestanti no green pass (Di lunedì 18 ottobre 2021) Le forze dell’ordine hanno sgomberato il varco 4 del porto di Trieste, bloccato da venerdì scorso da portuali e manifestanti che contestano l’obbligo del green pass. All’arrivo delle camionette della polizia, circa trecento manifestanti no-green pass e una trentina di lavoratori si sono seduti per terra, intonando cori e slogan. “Dovete liberare il porto per favore, voglio evitare che vi facciate male”, ha detto un dirigente della polizia, prima dell’intervento delle forze dell’ordine, che hanno caricato i manifestanti, azionando anche gli idranti. Durante le operazioni di sgombero, gli agenti hanno fermato diversi occupanti. Lo sgombero arriva a tre ... Leggi su tpi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Le forze dell’ordine hannoto il4 deldi, bloccato da venerdì scorso da portuali eche contestano l’obbligo del. All’arrivo delle camionette della, circa trecentono-e una trentina di lavoratori si sono seduti per terra, intonando cori e slogan. “Dovete liberare ilper favore, voglio evitare che vi facciate male”, ha detto un dirigente della, prima dell’intervento delle forze dell’ordine, che hanno caricato i, azionando anche gli idranti. Durante le operazioni di sgombero, gli agenti hanno fermato diversi occupanti. Lo sgombero arriva a tre ...

