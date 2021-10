Trieste, la polizia carica i manifestanti. In azione anche gli idranti (Di lunedì 18 ottobre 2021) Al porto di Trieste le forze dell’ordine azionano gli idranti per sgomberare i manifestanti che stazionano davanti al Varco 4 del molo VII di Trieste. Centinaia le persone sedute per terra a fare resistenza passiva. Alcuni si sono inginocchiati. Altri pregano a capo chino, stringendosi la mano. «Io da qui non mi muovo, fino alla fine», dice uno tra le lacrime. «Siamo disarmati, abbiamo bambini a casa, vergogna», grida una manifestante all’indirizzo dei poliziotti che, in tenuta antisommossa, sono schierati di fronte al presidio per sgomberarlo, così come indicato dalla Prefettura. «Non siamo violenti, toglietevi gli scudi», «Arretrate» «Pace, amore e libertà». Alcuni manifestanti sono stati fermati dalla polizia nel corso dei tafferugli al porto di Trieste, ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 ottobre 2021) Al porto dile forze dell’ordine azionano gliper sgomberare iche stazionano davanti al Varco 4 del molo VII di. Centinaia le persone sedute per terra a fare resistenza passiva. Alcuni si sono inginocchiati. Altri pregano a capo chino, stringendosi la mano. «Io da qui non mi muovo, fino alla fine», dice uno tra le lacrime. «Siamo disarmati, abbiamo bambini a casa, vergogna», grida una manifestante all’indirizzo dei poliziotti che, in tenuta antisommossa, sono schierati di fronte al presidio per sgomberarlo, così come indicato dalla Prefettura. «Non siamo violenti, toglietevi gli scudi», «Arretrate» «Pace, amore e libertà». Alcunisono stati fermati dallanel corso dei tafferugli al porto di, ...

