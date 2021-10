Trieste, la polizia al porto per sgomberare i manifestanti (Di lunedì 18 ottobre 2021) Le forze dell'ordine hanno iniziato lo sgombero dei manifestanti no green pass al porto di Trieste che proseguono la loro protesta da giorni. Intorno alle 8.30 di lunedì è arrivata una camionetta ... Leggi su leggo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Le forze dell'ordine hanno iniziato lo sgombero deino green pass aldiche proseguono la loro protesta da giorni. Intorno alle 8.30 di lunedì è arrivata una camionetta ...

Advertising

fanpage : In questi minuti le forze dell'ordine stanno sgomberando il varco 4 del Molo 7 del Porto di Trieste con gli idranti - repubblica : Porto di Trieste, la polizia con gli idranti sgombera i 300 manifestanti no Green Pass - VegaColonnese : LIVE Trieste, presidio No Green Pass al porto, arriva la polizia: dirett... - CpnMro : RT @Anarcorvopunk77: @tg2rai adesso stavano faccendo vedere l'imagini di #Trieste comentando per due minuto cosa se vedeva come la #Polizia… - AGalli99 : RT @valy_s: Al Porto di #Trieste arrivata la polizia per lo SGOMBERO del sit-in… anche con gli idranti.. la #Lamorgese mostra i muscoli con… -