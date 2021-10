Trieste | idranti e cariche della polizia I manifestanti cantano | “La gente come noi non molla mai” Video esclusivi

Advertising

borghi_claudio : Il ministro lamorgese ha lasciato fare quello che volevano al rave di Viterbo, ha lasciato assaltare la sede della… - ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - matteosalvinimi : Settimana scorsa si permette a un manipolo di neofascisti di mettere a soqquadro Roma, oggi si usano gli #idranti c… - STEVE_241 : RT @borghi_claudio: Il ministro lamorgese ha lasciato fare quello che volevano al rave di Viterbo, ha lasciato assaltare la sede della CGIL… - cenacondelitto2 : Emergenza climatica a Trieste. Arrivati gli idranti per ristabilire il perfetto microclima. -

Ultime Notizie dalla rete : Trieste idranti

" Settimana scorsa si permette a un manipolo di neofascisti di mettere a soqquadro Roma, oggi si usano glicontro i pacifici lavoratori e cittadini a. Ma al Viminale come ragionano? ",...Leggi anche No green pass, sgombero portocon lacrimogeni eSalvini si riferisce all'utilizzo die lacrimogeni da parte delle forze di polizia per liberare il varco 4 del ...Le forze dell’ordine sono intervenute questa mattina per porre fine alla manifestazione No Green pass nel porto di Trieste. Il sit in No Green pass nel porto di Trieste, che da venerdì scorso sta inte ..."Settimana scorsa si permette a un manipolo di neofascisti di mettere a soqquadro Roma, oggi si usano gli idranti contro i pacifici lavoratori e cittadini a Trieste. Ma al Viminale come ragionano?", ...