Trieste, idranti della polizia sui manifestanti: un lavoratore ferito (Video) (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott – Alta tensione a Trieste, con gli idranti della polizia in azione contro il presidio dei portuali. Le forze dell'ordine stanno così tentando di sgomberare i manifestanti che protestano contro l'introduzione del green pass. https://www.ilprimatonazionale.it/wp-content/uploads/2021/10/Video.mp4 Scene impressionanti di gente seduta a terra, inerme, davanti ai blindati della polizia. Un lavoratore sarebbe rimasto ferito. "Prima che arrivassero il varco era aperto perché c'erano dei camion che stavano entrando. Adesso sono arrivati loro e si è bloccato tutto", racconta al Primato un manifestante. "Stanno usando gli idranti anche contro donne e persone ..."

