(Di lunedì 18 ottobre 2021) La narrazione ipocrita dei media mainstream sui portuali di– il Corriere ha dato il meglio di se schierando le sue penne più affilate per deriderli e umiliarli – tratteggiati in maniera macchiettistica è finita questa mattina quando la polizia, su ordine di un ministro dell’Interno pasticcione, è arrivata al varco 4 del Porto per sgomberare con le buone o con le cattive i resistenti alla misura del Green Pass. I portuali hanno scelto la linea della resistenza passiva. C’è chi prega con il capo chino di fronte agli agenti. Quegli stessi agenti che contano, fra le proprie file, oltre 60.000 non vaccinati. E c’è chi, tra le lacrime, assicura: ‘Io da qui non mi muovo, fino alla fine’. Pasolini, c’è da chiedersi ora, se fosse vivo, da che parte sarebbe stato? Una domanda che la sinistra dovrebbe porsi. Molti deiNo green pass al Porto ...

Advertising

FedericoPostet : RT @SecolodItalia1: Trieste, comincia lo sgombero. Idranti e manganellate contro i manifestanti seduti a terra (video) - SecolodItalia1 : Trieste, comincia lo sgombero. Idranti e manganellate contro i manifestanti seduti a terra (video)… - dkhdfJVBkZSo1jT : @ArditoAD14 @dottorbarbieri A Trieste soffia la bora, se comincia non resisteranno tanto - Sophokles_nhmjs : A DRAGHI COMINCIA PRUDERE IL CULO E MANDA I CELERINI A TRIESTE - IN DIRETTA - marcodelucact60 : RT @RitaVetgnano: @lordfed3 Comincia la colata di fango da parte dei servi -

Ultime Notizie dalla rete : Trieste comincia

...prime e il rallentamento della logistica a livello mondiale (altro che molo 4 del porto di... Sial Senato, si prosegue alla Camera. In aula alla Camera sono programmate anche altre ...... finalmente la diretta di Monterosi Paganese! (agg. di Claudio Franceschini) DIRETTA ... che sarà diretta dall'arbitro Nicolò Marini di, è in programma domenica 17 ottobre alle ore 14:...Sempre più persone già la mattina presto in fila in attesa del tampone rapido per andare al lavoro. Secondo una stima sindacale, a Trieste il totale dei lavoratori non vaccinati è di 30 mila. Le preno ...Dalla sala stampa della Vitrifrigo Arena la conferenza post partita di Aza Petrovic, tecnico della Carpegna Prosciutto Pesaro: "Una sconfitta dolorosa, in cui tutto comincia finisce ...