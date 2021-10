Tre ballerini morti in Arabia Saudita: l'addio del mondo della danza, da Veronica Peparini a Steve La Chance (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tre ballerini italiani, Giampiero Giarri, Antonio Caggianelli e Nicolas Esposto, sono morti nel deserto dell'Arabia Saudita: da Veronica Peparini a Steve La Chance, ecco l'addio del mondo della danza. Tre ballerini italiani, Antonio Caggianelli, Nicolas Esposto e Giampiero Giarri, sono morti venerdì 15 ottobre a Riad in Arabia Saudita in un incidente d'auto. In Italia sono stati tanti i personaggi del mondo della danza ad esprimere il loro cordoglio, dall'insegnante di Amici Veronica Peparini al coreografo e insegnante statunitense ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 ottobre 2021) Treitaliani, Giampiero Giarri, Antonio Caggianelli e Nicolas Esposto, sononel deserto dell': daLa, ecco l'del. Treitaliani, Antonio Caggianelli, Nicolas Esposto e Giampiero Giarri, sonovenerdì 15 ottobre a Riad inin un incidente d'auto. In Italia sono stati tanti i personaggi delad esprimere il loro cordoglio, dall'insegnante di Amicial coreografo e insegnante statunitense ...

Adnkronos : Antonio, Nicolas, Giampiero: chi erano i #ballerini morti nel tragico schianto in #ArabiaSaudita. - ippolitipaolo74 : RT @Stefanialove_of: Condoglianze alle famiglie dei tre ballerini italiani noti anche in TV ( @AmiciUfficiale e teatro @gpeparini ) morti… - infoitinterno : Tre ballerini italiani morti in un incidente in Arabia Saudita - - FilippoCarmigna : Incidente stradale nel deserto, tre ballerini italiani muoiono in Arabia Saudita - lavocemanduria : La tragedia in Arabia Saudita con l'auto dei tre ballerini nella scarpata -