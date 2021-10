Tre anni dopo | Orsato è di nuovo troppo vicino all’azione

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 18 ottobre 2021) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 8° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2021-22 Non ricordo una partita con la Vecchia senza episodi strani.da Schio non tradisce. Di. TrePjanic. L’arbitro più figo del West ferma l’azione per fischiare il fallo da rigore del Portiere dalle Mille Consonanti, invece di concedere il vantaggio a Abraham che segna. Ma è lui stesso a commentare nel tunnel a un esterrefatto Cristante. “Il vantaggio sul rigore non si dà mai”. Il che non è vero. E poi aggiunge da vero gentlemen: “Adesso dai la colpa a me perché hai sbagliato il rigore?”. Conclusione. La Juve è l’unica squadra al mondo che ci guadagna anche con un rigore contro. Per il filotto c’è un Toro non al completo. E c’è uno Juric rognoso che chiude ...