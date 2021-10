Tratta di essere umani, 26 mila vittime in Europa: il 68% sono donne. Il progetto che offre un’alternativa (Di lunedì 18 ottobre 2021) «La vita è fatta di incontri: alcuni possono distruggere la tua vita, altri possono aiutarti a ricostruirla». Paloma è una delle 2040 donne vittime di Tratta e sfruttamento, non solo sessuale, prese in carico dal sistema nazionale anti-Tratta nel 2020. La metà di loro è vittima di sfruttamento sessuale. L’incontro che le cambia la vita è quello con un’unità di strada in Lombardia: «Siamo stati coinvolti nel progetto WIN (Trafficked Women Integration) come ente anti-Tratta per la nostra competenza sul territorio», racconta in occasione della Giornata europea contro la Tratta degli esseri umani, istituita nel 2006. Il progetto, iniziato due anni fa, viene portato avanti in 3 Stati europei (Italia, ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 ottobre 2021) «La vita è fatta di incontri: alcuni posdistruggere la tua vita, altri posaiutarti a ricostruirla». Paloma è una delle 2040die sfruttamento, non solo sessuale, prese in carico dal sistema nazionale anti-nel 2020. La metà di loro è vittima di sfruttamento sessuale. L’incontro che le cambia la vita è quello con un’unità di strada in Lombardia: «Siamo stati coinvolti nelWIN (Trafficked Women Integration) come ente anti-per la nostra competenza sul territorio», racconta in occasione della Giornata europea contro ladegli esseri, istituita nel 2006. Il, iniziato due anni fa, viene portato avanti in 3 Stati europei (Italia, ...

saratwittacose : Sostengono di essere in dittatura perché non ci fanno votare (e Ci ObBLigAnO a FaRe iL vAcCiNo). Quando si tratta d… - ValentinaAnsu : @BaffiGiuseppe @MedicalFactsIT @RobertoBurioni @chetempochefa La spiegazione di Burioni è a prova di imbecilli, qui… - FedeRic24459593 : @eliaa_mauri Domanda da ignorante che però mi interessa molto: il fatto che (più o meno) i tempi siano andati a sce… - angelagennaro : Tratta di essere umani, 26 mila vittime in Europa: il 68% sono donne. Il progetto che offre un’alternativa - Viola_mg : RT @PietroSiffi: @mgmaglie Se il Green Pass prevede due opzioni di validità (vaccino e tampone), entrambe devono essere garantite a parità… -