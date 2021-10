Tragedia Vermicino, morto a 77 anni Angelo Licheri. Tentò di salvare Alfredino (Di lunedì 18 ottobre 2021) È morto Angelo Licheri, l’uomo che si calò nel pozzo il 12 giugno del 1981 per tentare di salvare Alfredo Rampi. Aveva 77 anni ed era ricoverato da anni in una clinica a Nettuno, vicino a Roma, a causa di complicazioni legate al diabete. LEGGI ANCHE: Sergio Mattarella sui no green pass: “Atti di violenza L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) È, l’uomo che si calò nel pozzo il 12 giugno del 1981 per tentare diAlfredo Rampi. Aveva 77ed era ricoverato dain una clinica a Nettuno, vicino a Roma, a causa di complicazioni legate al diabete. LEGGI ANCHE: Sergio Mattarella sui no green pass: “Atti di violenza L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Tragedia Vermicino, morto a Roma Angelo Licheri | Si fece calare in testa in giù per salvare Alfredino #angelolicheri… - TV2000it : RT @siamonoitv2000: È morto #AngeloLicheri, l'uomo che si calò nel pozzo di #Vermicino per tentare di salvare il piccolo #Alfredino. Era il… - siamonoitv2000 : È morto #AngeloLicheri, l'uomo che si calò nel pozzo di #Vermicino per tentare di salvare il piccolo #Alfredino. Er… - giulyart : Non dimenticherò mai la tragedia del piccolo Alfredino scivolato e morto in un pozzo a Vermicino. Oggi la triste no… - IlCastiga : RT @MediasetTgcom24: Tragedia Vermicino, morto a Roma Angelo Licheri | Si fece calare in testa in giù per salvare Alfredino #angelolicheri… -