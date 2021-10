Tragedia di Vermicino: si è spento ‘l’Angelo di Alfredino Rampi’, il tipografo sardo che sfiorò il miracolo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Angelo di nome e di fatto. Era un uomo qualunque, un tipografo di ordine sarda, una persona straordinariamente comune, eppure quella maledetta notte – fra venerdì 12 e sabato 13 giugno del 1981 – dopo aver appreso di quella vocina terrorizzata che usciva strozzata da un budello interno alla campagna di Vermicino (a ridosso della periferia ad est della Capitale), non ci pensò due volte a sacrificarsi. Quel maledetto pozzo artesiano, lasciato incustodito nel mezzo di un prato, aveva inghiottito il piccolo Alfredino Rampi già da oltre 24 ore. Tragedia di vicino: altri provarono a calarsi nel budello in attesa del ‘carotaggio parallelo’ al pozzo I soccorsi, numerosi, per quanto generosi non sapevano come intervenire (di lì nacque infatti l’intuizione di istituire la Protezione Civile, attrezzata per ogni tipo di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 ottobre 2021) Angelo di nome e di fatto. Era un uomo qualunque, undi ordine sarda, una persona straordinariamente comune, eppure quella maledetta notte – fra venerdì 12 e sabato 13 giugno del 1981 – dopo aver appreso di quella vocina terrorizzata che usciva strozzata da un budello interno alla campagna di(a ridosso della periferia ad est della Capitale), non ci pensò due volte a sacrificarsi. Quel maledetto pozzo artesiano, lasciato incustodito nel mezzo di un prato, aveva inghiottito il piccoloRampi già da oltre 24 ore.di vicino: altri provarono a calarsi nel budello in attesa del ‘carotaggio parallelo’ al pozzo I soccorsi, numerosi, per quanto generosi non sapevano come intervenire (di lì nacque infatti l’intuizione di istituire la Protezione Civile, attrezzata per ogni tipo di ...

