Tra le offerte Amazon il miglior prezzo Fire TV Stick ad ottobre

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Impossibile non dare il giusto peso in questo lunedì 18allecon ilTVdell’ultimo periodo. La pennetta smart in grado di trasformare anche i vecchi televisori in apparecchi connessi alla rete è in promozione sul popolare e-commerce, in ognuna delle sue tre versioni (da quella più conveniente a quella con supporto 4K). Lo sconto è notevole e vincolato al tempo e alla presenza di scorte di prodotto. IlTVtra leè quello dedicato al modello Lite della chiavetta. Il risparmio sul costo di listino è di 10 euro, considerando che dal valore di 29,90 euro si è passati a soli 19,90 ...