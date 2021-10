(Di lunedì 18 ottobre 2021) Non è proprio per tutti la possibilità di acquistare una Ferrari in edizione limitata. Se poi il venditore è, il team principal della Mercedes, che di Maranello è la grande rivale in F1, ...

Advertising

CorriereQ : Toto Wolff ha venduto la sua LaFerrari Aperta. E ovviamente ci ha guadagnato… - pala_tiziano : Toto Wolff, il capo della Mercedes F1, si è venduto la Ferrari «LaFerrari Aperta». Vale oltre 3 milioni - Foodef11 : Toto Wolff ha venduto la sua LaFerrari Aperta. E ovviamente ci ha guadagnato... - Gazzetta_it : Toto Wolff ha venduto la sua LaFerrari Aperta. E ovviamente ci ha guadagnato... - automotorinews : ??? #F1, il team principal della #Mercedes Toto #Wolff non teme la pressione ??? 'Le cose andranno come dovranno and… -

Ultime Notizie dalla rete : Toto Wolff

Non è proprio per tutti la possibilità di acquistare una Ferrari in edizione limitata. Se poi il venditore è, il team principal della Mercedes, che di Maranello è la grande rivale in F1, ecco che il pezzo si fa ancora più pregiato. Anzi, pregiatissimo, visto che è stata autografata dallo stesso ...Il team principal della Mercedes,, nel corso di un'intervista rilasciata a 'Sky Sports', ha analizzato la lotta per il titolo: " Da sette stagioni siamo i punti di riferimento per tutti. ...Formula 1, le dichiarazioni del team principal Mercedes Toto Wolff: "Da 7 stagioni siamo un punto di riferimento, non abbiamo nulla da dimostrare" ...Il CEO del team di Formula 1 Mercedes-AMG Petronas, Toto Wolff, ha avuto un coinvolgimento minimo nel contributo dell'organizzazione di Ineos Team UK Challenge per la 36a America's Cup. Questo finché ...