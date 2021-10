Toscana: Barsotti (centrosinistra) sindaca di Massarosa, Innocenti (centrodestra) di Sansepolcro (Di lunedì 18 ottobre 2021) Simona Barsotti riporta la guida del Comune sotto l'egida del Centrposinistra, con il 53,19% dei voti contro il 46,81% di Carlo Bigongiari del centrodestra. Fabrizio Innocenti, candidato di centrodestra, è il nuovo sindaco di Sansepolcro (Arezzo) con il 52,44 per cento di consensi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 18 ottobre 2021) Simonariporta la guida del Comune sotto l'egida del Centrposinistra, con il 53,19% dei voti contro il 46,81% di Carlo Bigongiari del. Fabrizio, candidato di, è il nuovo sindaco di(Arezzo) con il 52,44 per cento di consensi L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Toscana: Barsotti (centrosinistra) sindaca di Massarosa, Innocenti (centrodestra) di Sansepolcro - qn_lanazione : I #ballottaggi2021 in #Toscana, a Massarosa vince il centrosinistra di Barsotti - PinoSalamon : RT @serracchiani: Serata organizzata dalla conferenza regionale delle #donnedemocratiche della Toscana in sostegno di Simona #Barsotti, can… - PdToscana : RT @serracchiani: Serata organizzata dalla conferenza regionale delle #donnedemocratiche della Toscana in sostegno di Simona #Barsotti, can… - serracchiani : Serata organizzata dalla conferenza regionale delle #donnedemocratiche della Toscana in sostegno di Simona… -