Torino, parte il toto-assessori: ecco nomi e deleghe (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una settimana di tempo per decidere la giunta. Stefano Lo Russo ha annunciato che i nomi che comporranno il suo esecutivo saranno resi noti lunedì prossimo e che sarà una giunta a maggioranza femminile. Per ora nessuna indiscrezione trapela da un centrosinistra ancora troppo impegnato a festeggiare la vittoria. Ma intanto le voci si rincorrono e si prova a indovinare chi sarà parte della squadra. Si comincia con il vicesindaco, una figura quasi di sicuro femminile: l'ipotesi è Carola Messina, manager culturale candidata nella lista civica del centrosinistra Lo Russo Sindaco, oppure Carlotta Salerno, dei Moderati, ed ex presidente della Circoscrizione 6. Anche Chiara Foglietta, la donna più votata non solo tra i Dem, può ambire a un assessorato: Pari Opportunità o partecipate le deleghe più probabili, Mentre ...

