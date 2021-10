Torino, Mandragora: «Temevo il peggio. Ci vediamo presto» – FOTO (Di lunedì 18 ottobre 2021) Rolando Mandragora, centrocampista del Torino, ha commentato sui social la notizia del suo infortunio: ecco il post Tramite un post sui social, Rolando Mandragora, centrocampista del Torino, ha commentato la notizia della sua lesione al menisco. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rolando Mandragora (@rolandoMandragora) MESSAGGIO – «Avevo temuto il peggio,fortunatamente però non è stato così… Gli esami svolti in mattinata hanno evidenziato una lesione al menisco. Grazie a tutte le persone che ieri mi hanno confortato con diversi applausi e a tutti quelli che hanno avuto un pensiero per me.Ci vediamo presto! Roli». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Rolando, centrocampista del, ha commentato sui social la notizia del suo infortunio: ecco il post Tramite un post sui social, Rolando, centrocampista del, ha commentato la notizia della sua lesione al menisco. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rolando(@rolando) MESSAGGIO – «Avevo temuto il,fortunatamente però non è stato così… Gli esami svolti in mattinata hanno evidenziato una lesione al menisco. Grazie a tutte le persone che ieri mi hanno confortato con diversi applausi e a tutti quelli che hanno avuto un pensiero per me.Ci! Roli». L'articolo proviene da Calcio News 24.

