Torino | Mandragora ringrazia i tifosi sui social | ' A presto'

(Di lunedì 18 ottobre 2021)- " Avevo temuto il peggio, fortunatamente però non è stato così ": sui, Rolandoparla dopo l'infortunio subito ieri durante la sfida contro il Napoli . "Gli esami svolti in ...

- " Avevo temuto il peggio, fortunatamente però non è stato così ": sui social, Rolandoparla dopo l'infortunio subito ieri durante la sfida contro il Napoli . "Gli esami svolti in ......parla dopo l'infortunio subito ieri durante la sfida contro il Napoli. "Gli esami svolti in mattinata hanno evidenziato una lesione al menisco - precisa il centrocampista del- ...Dopo la lesione al menisco, il centrocampista ha voluto ringraziare quanti lo hanno sostenuto al momento dell'uscita dal campo ...Mandragora è in attesa di sapere se dovrà sottoporsi o meno a intervento chirurgico e anche questa variabile inciderà sulle tempistiche di rientro Grazie a tutte le persone che ieri mi hanno confortat ...