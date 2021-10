Torino, l’esito degli esami di Mandragora: il comunicato ufficiale! (Di lunedì 18 ottobre 2021) In una nota ufficiale sul proprio sito, il Torino ha riportato l’esito degli esami di Rolando Madragora, uscito dolorante nel match del Maradona: “Gli accertamenti clinici e strumentali cui è stato sottoposto Rolando Mandragora, uscito ieri anzitempo nella partita contro il Napoli, hanno evidenziato una lesione del menisco interno del ginocchio destro che verrà sottoposta a valutazione chirurgica nei prossimi giorni“. Una brutta tegola per la squadra di Ivan Juric che dovrà fare a meno del giocatore per un periodo di tempo non breve. Il tecnico granata riabbraccerà, invece, Dennis Praet, dopo il mese di stop che ha tenuto il belga lontano dai campi. POTREBBE INTERESSARTI: Rivoluzione VAR, parla Trentalange: “Accadrà presto!” L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 18 ottobre 2021) In una nota ufficiale sul proprio sito, ilha riportatodi Rolando Madragora, uscito dolorante nel match del Maradona: “Gli accertamenti clinici e strumentali cui è stato sottoposto Rolando, uscito ieri anzitempo nella partita contro il Napoli, hanno evidenziato una lesione del menisco interno del ginocchio destro che verrà sottoposta a valutazione chirurgica nei prossimi giorni“. Una brutta tegola per la squadra di Ivan Juric che dovrà fare a meno del giocatore per un periodo di tempo non breve. Il tecnico granata riabbraccerà, invece, Dennis Praet, dopo il mese di stop che ha tenuto il belga lontano dai campi. POTREBBE INTERESSARTI: Rivoluzione VAR, parla Trentalange: “Accadrà presto!” L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale ...

