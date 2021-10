Torino, lesione al menisco per Mandragora: si valuta l'operazione (Di lunedì 18 ottobre 2021) Torino - " Gli accertamenti clinici e strumentali cui è stato sottoposto Rolando Mandragora , uscito ieri anzitempo nella partita contro il Napoli, hanno evidenziato una lesione del menisco interno ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 18 ottobre 2021)- " Gli accertamenti clinici e strumentali cui è stato sottoposto Rolando, uscito ieri anzitempo nella partita contro il Napoli, hanno evidenziato unadelinterno ...

Advertising

Fantacalcio : Torino, per Mandragora c'è lesione al menisco: ecco le partite che salterà - sportli26181512 : Torino, lesione al menisco per Mandragora: si valuta l'operazione: Il numero 38 granata ha abbandonato anzitempo la… - news24_inter : Tegola per il #Torino #Mandragora - TV7Benevento : Calcio: Torino, lesione del menisco per Mandragora... - zazoomblog : Torino tegola Mandragora: lesione al menisco. Il comunicato - #Torino #tegola #Mandragora: #lesione -