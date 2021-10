Torino, lesione al menisco per Mandragora: si valuta intervento (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Gli accertamenti clinici e strumentali cui è stato sottoposto Rolando Mandragora, uscito ieri anzitempo nella partita contro il Napoli, hanno evidenziato una lesione del menisco interno del ginocchio destro che verrà sottoposta a valutazione chirurgica nei prossimi giorni”. Lo rende noto il Torino in un comunicato sul proprio sito ufficiale. Leggi su footdata (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Gli accertamenti clinici e strumentali cui è stato sottoposto Rolando, uscito ieri anzitempo nella partita contro il Napoli, hanno evidenziato unadelinterno del ginocchio destro che verrà sottoposta azione chirurgica nei prossimi giorni”. Lo rende noto ilin un comunicato sul proprio sito ufficiale.

Advertising

calciomercatoit : ?? #Torino - Lesione del menisco interno del ginocchio destro per #Mandragora - Fantacalcio : Torino, per Mandragora c'è lesione al menisco: ecco le partite che salterà - sportli26181512 : Torino, lesione al menisco per Mandragora: si valuta l'operazione: Il numero 38 granata ha abbandonato anzitempo la… - news24_inter : Tegola per il #Torino #Mandragora - TV7Benevento : Calcio: Torino, lesione del menisco per Mandragora... -