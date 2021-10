Torino, ecco chi è il nuovo sindaco Stefano Lo Russo: dai consigli (non richiesti) a Chiamparino alla denuncia contro Appendino (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Non vorrei essere scortese, ma quando Lo Russo sarà sindaco deciderà lui chi mettere in giunta. Per il momento il sindaco sono io”. Era il febbraio del 2009 e Sergio Chiamparino rispediva così al mittente i consigli non richiesti a un giovane consigliere comunale. Si chiamava Stefano Lo Russo: dopo undici anni è effettivamente diventato sindaco di Torino. Dopo la profezia di Piero Fassino, dunque, si realizza anche quella del suo predecessore: il candidato del Partito democratico ha sconfitto al ballottaggio, col 59,3 per cento dei voti, il rivale Paolo Damilano, imprenditore e candidato civico del centrodestra. La città, dunque, torna al centrosinistra dopo una parentesi di cinque anni col M5s. Lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Non vorrei essere scortese, ma quando Losaràdeciderà lui chi mettere in giunta. Per il momento ilsono io”. Era il febbraio del 2009 e Sergiorispediva così al mittente inona un giovaneere comunale. Si chiamavaLo: dopo undici anni è effettivamente diventatodi. Dopo la profezia di Piero Fassino, dunque, si realizza anche quella del suo predecessore: il candidato del Partito democratico ha sconfitto al ballottaggio, col 59,3 per cento dei voti, il rivale Paolo Damilano, imprenditore e candidato civico del centrodestra. La città, dunque, torna al centrosinistra dopo una parentesi di cinque anni col M5s. Lo ...

you_trend : ??? Riassumendo la situazione al momento nei capoluoghi di provincia, ecco il candidato in vantaggio per ogni città… - you_trend : #Torino: ecco quanto è variato, rispetto al 1° turno, il voto a Lo Russo. La mappa è per zona statistica è mostra l… - you_trend : #Torino: ecco la mappa per zona statistica sulla differenza tra ballottaggio e primo turno della % ottenuta da Dami… - happyproudpuppy : RT @you_trend: #Torino: ecco la mappa per zona statistica sulla differenza tra ballottaggio e primo turno della % ottenuta da Damilano. L'a… - happyproudpuppy : RT @you_trend: #Torino: ecco la mappa per zona statistica sulla differenza della % tra Lo Russo 2021 e Fassino 2016 (considerando i ballott… -