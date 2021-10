Torino, Damilano: ' 'Pesante il dato dell'astensionismo, in tanti hanno smesso di lottare' (Di lunedì 18 ottobre 2021) 'Il 60% non è andato a votare. Con un numero diverso di votanti il risultato sarebbe stato diverso. Tanta disillusione e rabbia di chi non ha mai mantenuto le promesse' ha detto il candidato del ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 18 ottobre 2021) 'Il 60% non è ana votare. Con un numero diverso di voil risultato sarebbe stato diverso. Tanta disillusione e rabbia di chi non ha mai mantenuto le promesse' ha detto il candidel ...

Agenzia_Ansa : BALLOTTAGGI | Exit Poll Roma: Michetti 37-41, Gualtieri 59-63; Torino: Lo Russo 56-60, Damilano 40-44; Trieste: Dip… - twitorino : ?? #elezioniamministrative2021 #Torino ???? Terminato lo scrutinio di tutte le 919 sezioni di voto. E' Stefano Lo Rus… - lorepregliasco : Nelle periferie Nord di Torino (circoscrizioni 5 e 6) l'affluenza alle 19 è poco sopra al 20%. In centro fa -3,5%… - happyproudpuppy : RT @Ruffino_Lorenzo: Interessante come Centro e collina, le zone benestanti di Torino, abbiano preferito Damilano dopo aver votato per il c… - happyproudpuppy : RT @you_trend: ?? Elezioni comunali a #Torino - risultati definitivi Lo Russo (CSX) 59,2% Damilano (CDX) 40,8% #Ballottaggi #MaratonaYouT… -