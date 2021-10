Tiki Taka-La Repubblica del pallone, stasera lunedì 18 ottobre in tv: orario e anticipazioni (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tutto pronto per un’altra puntata di ‘Tiki Taka-La Repubblica del pallone’, format di intrattenimento e approfondimento calcistico in onda il lunedì in seconda serata dalle 23:50 su Italia Uno. Grandi ospiti nel salotto di Chiambretti. A partire dal presidente della Figc Gabriele Gravina, e i tifosi juventini Monica Somma e Paolo Brosio, oltre ad Andrea Zenga, figlio dell’ex portiere dell’Inter Walter Zenga. Spazio anche ai soliti ospiti. Ivan Zazzaroni (direttore del ‘Corriere dello Sport’), Giuseppe Cruciani, Massimo Mauro, Pasquale Bruno, Ciccio Graziani, Marcello Micci, Luca Beatrice e Raffaele Auriemma. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tutto pronto per un’altra puntata di ‘-Ladel’, format di intrattenimento e approfondimento calcistico in onda ilin seconda serata dalle 23:50 su Italia Uno. Grandi ospiti nel salotto di Chiambretti. A partire dal presidente della Figc Gabriele Gravina, e i tifosi juventini Monica Somma e Paolo Brosio, oltre ad Andrea Zenga, figlio dell’ex portiere dell’Inter Walter Zenga. Spazio anche ai soliti ospiti. Ivan Zazzaroni (direttore del ‘Corriere dello Sport’), Giuseppe Cruciani, Massimo Mauro, Pasquale Bruno, Ciccio Graziani, Marcello Micci, Luca Beatrice e Raffaele Auriemma. SportFace.

