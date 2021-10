The Lost Daughter: il trailer del film con Olivia Colman tratto dal romanzo di Elena Ferrante (Di lunedì 18 ottobre 2021) The Lost Daughter è il film tratto dal romanzo di Elena Ferrante con star Olivia Colman che segna il debutto alla regia di Maggie Gyllenhaal, ecco il trailer. Il 31 dicembre debutterà su Netflix, in alcune nazioni, il film The Lost Daughter con star Olivia Colman e online è stato condiviso il trailer dell'esordio alla regia di Maggie Gyllenhaal. Nel video si vede la protagonista iniziare una vacanza in spiaggia, andando alla ricerca di tranquillità, ma la pace viene però spezzata dall'arrivo di una numerosa famiglia e di una giovane madre che ha qualche difficoltà a gestire sua figlia. La professoressa si ritrova a ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 ottobre 2021) Theè ildaldicon starche segna il debutto alla regia di Maggie Gyllenhaal, ecco il. Il 31 dicembre debutterà su Netflix, in alcune nazioni, ilThecon stare online è stato condiviso ildell'esordio alla regia di Maggie Gyllenhaal. Nel video si vede la protagonista iniziare una vacanza in spiaggia, andando alla ricerca di tranquillità, ma la pace viene però spezzata dall'arrivo di una numerosa famiglia e di una giovane madre che ha qualche difficoltà a gestire sua figlia. La professoressa si ritrova a ...

