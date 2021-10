The Lost City: il film con Sandra Bullock e Channing Tatum arriverà nelle sale prima del previsto (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sandra Bullock e Channing Tatum sono i protagonisti della commedia The Lost City e la data di uscita è stata anticipata. The Lost City, il film con star Sandra Bullock e Channing Tatum, arriverà prima del previsto: Paramount ha annunciato che la nuova data di uscita è stata fissata al 25 marzo 2022. In precedenza la commedia doveva arrivare nelle sale cinematografiche americane il 15 aprile. Grazie al cambiamento nella distribuzione il film The Lost City non dovrà scontrarsi con Fantastic Beasts, e nel nuovo weekend in cui ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 ottobre 2021)sono i protagonisti della commedia Thee la data di uscita è stata anticipata. The, ilcon stardel: Paramount ha annunciato che la nuova data di uscita è stata fissata al 25 marzo 2022. In precedenza la commedia doveva arrivarecinematografiche americane il 15 aprile. Grazie al cambiamento nella distribuzione ilThenon dovrà scontrarsi con Fantastic Beasts, e nel nuovo weekend in cui ...

