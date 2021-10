The Flash: Andy Muschietti annuncia la fine delle riprese del film (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il regista Andy Muschietti ha annunciato su Instagram che le riprese di The Flash, l'atteso film con Ezra Miller, si sono concluse. Le riprese del film The Flash, di cui è stato condiviso il primo teaser durante il DC FanDome, si sono ufficialmente concluse. Il regista Andy Muschietti ha infatti condiviso su Instagram un post in cui annuncia la notizia relativa alla fine del lavoro sul set. La conclusione della produzione era già stata anticipata da alcuni giorni da Colin Nicholson, impegnato come sound mixer, che aveva scritto online: "Le riprese di The Flash si sono concluse. Giorno n. 124 con un fantastico team del sonoro, un cast e ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il registahato su Instagram che ledi The, l'attesocon Ezra Miller, si sono concluse. LedelThe, di cui è stato condiviso il primo teaser durante il DC FanDome, si sono ufficialmente concluse. Il registaha infatti condiviso su Instagram un post in cuila notizia relativa alladel lavoro sul set. La conclusione della produzione era già stata anticipata da alcuni giorni da Colin Nicholson, impegnato come sound mixer, che aveva scritto online: "Ledi Thesi sono concluse. Giorno n. 124 con un fantastico team del sonoro, un cast e ...

