The Batman: il trailer del nuovo film sul Cavaliere Oscuro (Di lunedì 18 ottobre 2021) Da poche ore è uscito il trailer del nuovo e attesissimo film su Batman. Questa volta, il Cavaliere Oscuro ritorna al cinema con il volto di Robert Pattinson e la regia di Matt Reeves Da poche ore è uscito il trailer di una delle uscite cinematografiche più attese per l’anno prossimo: il The Batman di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson, divenuto ormai uno dei giovani attori più affermati degli ultimi anni che interpreterà l’iconico Bruce Wayne. Stando alla sinossi ufficiale, prendendo come ispirazione il celebre fumetto, il film seguirà le avventurose vicende di Batman, il supereroe che combatte il crimine indossando un costume da pipistrello. Nel corso della pellicola, Batman sarà ... Leggi su zon (Di lunedì 18 ottobre 2021) Da poche ore è uscito ildele attesissimosu. Questa volta, ilritorna al cinema con il volto di Robert Pattinson e la regia di Matt Reeves Da poche ore è uscito ildi una delle uscite cinematografiche più attese per l’anno prossimo: il Thedi Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson, divenuto ormai uno dei giovani attori più affermati degli ultimi anni che interpreterà l’iconico Bruce Wayne. Stando alla sinossi ufficiale, prendendo come ispirazione il celebre fumetto, ilseguirà le avventurose vicende di, il supereroe che combatte il crimine indossando un costume da pipistrello. Nel corso della pellicola,sarà ...

Advertising

WarnerBrosIta : È tempo di Vendetta. Guarda subito il nuovo trailer di The Batman. Solo al cinema dal 3 marzo 2022. #TheBatman - lukealb : @LuigiBicco Batman: The Animated Series era scritta bene e particolare anche nel segno.Hai ragione che nessuno per… - zazoomblog : The Batman e il suo trailer al DC FanDome 2021 conquistano Hideo Kojima - #Batman #trailer #FanDome #conquistano - ConsumatoF : @quelblur neanche il ritorno di Batman a Gotham in The Dark Knight Returs mi ha fatto cosi eccitare - NOpinione : RT @tegamini: Mi sento autorizzata a provare fiducia per The Batman. -