The Batman, cosa c'è nel trailer del film (Di lunedì 18 ottobre 2021) Alla fine Warner Bros. ha pubblicato il trailer principale del film 'The Batman' , mandando in visibilio i fan e regalando loro uno sguardo approfondito su Robert Pattinson nel ruolo del miliardario ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Alla fine Warner Bros. ha pubblicato ilprincipale del'The' , mandando in visibilio i fan e regalando loro uno sguardo approfondito su Robert Pattinson nel ruolo del miliardario ...

Advertising

WarnerBrosIta : È tempo di Vendetta. Guarda subito il nuovo trailer di The Batman. Solo al cinema dal 3 marzo 2022. #TheBatman - simaritaurosa : Ho bisogno di parlare di The Batman con qualcuno - ParamountItalia : Dopo l'arrivo del nuovo trailer, l'attesa per The Batman è alle stelle: ecco le cose da sapere sul film #TheBatman… - Matioski : Alle 14:00, nel Matioski Show, assieme a Filippo Effe e Martina Sybelle, parleremo di: - The Batman: il nuovo trail… - superdariobros : Non sono solito fare le trailer reaction, ma questo film fa eccezione! 'The Batman': ho voluto commentate insieme a… -