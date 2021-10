Terremoto per Un Posto al Sole, la soap italiana cambierà orario? (Di lunedì 18 ottobre 2021) Arriverà un vero e proprio Terremoto che travolgerà Un Posto al Sole e il suo pubblico? Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile spostamento della soap napoletana che ogni sera allieta il pubblico ormai da 25 anni. I Palladini sono entrati nel cuore di almeno due generazioni occupando sempre lo stesso orario e lo stesso Posto su Rai3. Ultimamente le modifiche, gli anticipi, i tagli non sono mancati ma questi potrebbero presto essere gli ultimi dei pensieri dei fan, perché? Oggi Dagospia ha lanciato la bomba secondo la quale Rai3 starebbe pensando ad uno spostamento di Un Posto al Sole. Al momento si tratta solo di un’indiscrezione ma potrebbe presto diventare qualcosa di più visto che l’informatissimo sito ha confermato che Rai3 ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Arriverà un vero e proprioche travolgerà Unale il suo pubblico? Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile spostamento dellanapoletana che ogni sera allieta il pubblico ormai da 25 anni. I Palladini sono entrati nel cuore di almeno due generazioni occupando sempre lo stessoe lo stessosu Rai3. Ultimamente le modifiche, gli anticipi, i tagli non sono mancati ma questi potrebbero presto essere gli ultimi dei pensieri dei fan, perché? Oggi Dagospia ha lanciato la bomba secondo la quale Rai3 starebbe pensando ad uno spostamento di Unal. Al momento si tratta solo di un’indiscrezione ma potrebbe presto diventare qualcosa di più visto che l’informatissimo sito ha confermato che Rai3 ...

