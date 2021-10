Terremoto, paura al Centro Italia: la terra trema ancora (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Terremoto ha preso di mira ancora una volta il Centro Italia. L’area interessata dal sisma è l’intera provincia di Macerata. La scossa è stata avvertita dalla popolazione. TerremotoDopo quattro giorni dalla scossa che ha interessato la provincia di Perugia, il Centro Italia torna a tremare ancora una volta. Questa volta l’area presa di mira dal Terremoto è la provincia di Macerata, precisamente con epiCentro il comune di Visso, un piccolo paese con poco più di mille abitanti. La scossa ha colpito la zona nel primo pomeriggio di lunedì 18 ottobre, precisamente alle ore 14.54. Inoltre, secondo i dati e i risultati pubblicati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la ... Leggi su chenews (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ilha preso di mirauna volta il. L’area interessata dal sisma è l’intera provincia di Macerata. La scossa è stata avvertita dalla popolazione.Dopo quattro giorni dalla scossa che ha interessato la provincia di Perugia, iltorna areuna volta. Questa volta l’area presa di mira dalè la provincia di Macerata, precisamente con epiil comune di Visso, un piccolo paese con poco più di mille abitanti. La scossa ha colpito la zona nel primo pomeriggio di lunedì 18 ottobre, precisamente alle ore 14.54. Inoltre, secondo i dati e i risultati pubblicati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la ...

Advertising

Radio1Rai : ??#Terremoto Scossa sismica di magnitudo 3.8 registrata alle 14.54 in provincia di #Macerata a pochi km da Visso, a… - FioreAppassito2 : Terremoto di 2 gradi al Sud: 'oh mio dio che paura! State bene?' Terremoto di 6 greco nel centro Italia: il mortorio generale #Terremoto - m_older : RT @Radio1Rai: ??#Terremoto Scossa sismica di magnitudo 3.8 registrata alle 14.54 in provincia di #Macerata a pochi km da Visso, a una profo… - crislomb : RT @Radio1Rai: ??#Terremoto Scossa sismica di magnitudo 3.8 registrata alle 14.54 in provincia di #Macerata a pochi km da Visso, a una profo… - Loris74411866 : RT @Radio1Rai: ??#Terremoto Scossa sismica di magnitudo 3.8 registrata alle 14.54 in provincia di #Macerata a pochi km da Visso, a una profo… -