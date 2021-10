Terremoto | alle 14 54 scossa 3 8 nel Maceratese

Advertising

emergenzavvf : #18ottobre 14:54, registrata una scossa di #terremoto magnitudo ML 3.8 localizzata tra i comuni di Visso, Ussita e… - Agenzia_Ansa : Una scossa sismica di magnitudo 3.8 si è registrata alle 14.54 in provincia di Macerata a pochi km da Visso, a una… - Radio1Rai : ??#Terremoto Scossa sismica di magnitudo 3.8 registrata alle 14.54 in provincia di #Macerata a pochi km da Visso, a… - MassimoChiaram7 : RT @emergenzavvf: #18ottobre 14:54, registrata una scossa di #terremoto magnitudo ML 3.8 localizzata tra i comuni di Visso, Ussita e Castel… - drsmoda : RT @ultimenotizie: Una scossa di #terremoto di magnitudo 3,7 è stata registrata alle 14.54 a 2 km da Visso, nel Maceratese. La scossa, rife… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto alle

A pochi km da Visso. Una scossa didi magnitudo 3,7 è stata registrata14.54 a 2 km da Visso, nel Maceratese. La scossa, riferisce l'Ingv , ha avuto una profondità di 10 km, con un epicentro nel cuore della zona già ...Una scossa sismica di magnitudo 3.8 si è registrata14.54 in provincia di Macerata a pochi km da Visso, a una profondità di 10 km. La forte scossa è stata percepita anche in provincia di Ascoli e in particolare ad Arquata del Tronto. Non risultano ...La scossa è stata avvertita in tutto l'entroterra maceratese. Il sisma ha avuto come epicentro il monte Efra, tra Visso ed Ussita: 3.8 la magnitudo segnalata dall'Ingv con una profondità dell'evento d ...A pochi km da Visso Terremoto: scossa di magnitudo 3.7 nel Maceratese Non risultano al momento richieste di soccorso o comunicazioni di danni ai vigili del fuoco di Macerata. Condividi. Una scossa di ...