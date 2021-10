Terremoto a Visso: paura nel Centro Italia, scossa pochi minuti fa (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una scossa di Terremoto è avvenuta pochi minuti fa a Visso: paura nel Centro Italia, epiCentro e comuni più vicini. Una scossa sismica di magnitudo 3.8 è registrata alle 14.54 in provincia di Macerata: l’epiCentro è avvenuto a pochi km da Visso, a una profondità di 10 km e grande è stata la paura per la popolazione. La scossa è stata infatti avvertita a cavallo tra Marche, Umbria e Abruzzo. Il sisma è stato avvertito anche in provincia di Ascoli e in particolare ad Arquata del Tronto, uno dei borghi maggiormente colpiti dalla scossa del 24 agosto 2016. Nessun danno per le abitazioni del posto, ma ... Leggi su ck12 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Unadiè avvenutafa anel, epie comuni più vicini. Unasismica di magnitudo 3.8 è registrata alle 14.54 in provincia di Macerata: l’epiè avvenuto akm da, a una profondità di 10 km e grande è stata laper la popolazione. Laè stata infatti avvertita a cavallo tra Marche, Umbria e Abruzzo. Il sisma è stato avvertito anche in provincia di Ascoli e in particolare ad Arquata del Tronto, uno dei borghi maggiormente colpiti dalladel 24 agosto 2016. Nessun danno per le abitazioni del posto, ma ...

