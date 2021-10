Tennis, Ons Jabeur, prima araba nella top-10 mondiale WTA: “Un sogno che si avvera” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Come ogni lunedì è uscito anche questa settimana l’aggiornamento del ranking WTA di Tennis e per la prima volta nella storia troviamo un’atleta araba, con la tunisina Ons Jabeur che è riuscita a compiere il balzo decisivo dal quattordicesimo all’ottavo posto. In settimana, la racchetta araba ha preso parte al torneo di Indian Wells, cedendo solamente in semifinale alla spagnola Paula Badosa, poi vincitrice del torneo ai danni della bielorussa Viktoria Azarenka. Il traguardo, Jabeur lo aveva invece raggiunto aggiudicandosi la sfida contro l’estone Anett Kontaveit. “Questo è un sogno che si avvera, è qualcosa che desideravo – ha dichiarato la tunisina. – Ho sempre voluto arrivarci, essere il numero 1 al mondo. La Top 10 è l’inizio. So ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Come ogni lunedì è uscito anche questa settimana l’aggiornamento del ranking WTA die per lavoltastoria troviamo un’atleta, con la tunisina Onsche è riuscita a compiere il balzo decisivo dal quattordicesimo all’ottavo posto. In settimana, la racchettaha preso parte al torneo di Indian Wells, cedendo solamente in semifinale alla spagnola Paula Badosa, poi vincitrice del torneo ai danni della bielorussa Viktoria Azarenka. Il traguardo,lo aveva invece raggiunto aggiudicandosi la sfida contro l’estone Anett Kontaveit. “Questo è unche si, è qualcosa che desideravo – ha dichiarato la tunisina. – Ho sempre voluto arrivarci, essere il numero 1 al mondo. La Top 10 è l’inizio. So ...

