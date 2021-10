Tennis: Fognini 'Realizzato il 90% dei miei sogni nel cassetto' (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il 34enne ligure: "La stampa mi definisce iracondo? Solo cavolate" ROMA - "Se mi guardo indietro, vedo che sono quasi alla fine. Se però devo fare un bilancio, devo dire che ho Realizzato almeno il 90%... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il 34enne ligure: "La stampa mi definisce iracondo? Solo cavolate" ROMA - "Se mi guardo indietro, vedo che sono quasi alla fine. Se però devo fare un bilancio, devo dire che hoalmeno il 90%...

Advertising

livetennisit : Intervista a Fabio Fognini: “Sinner ha sbagliato a non partecipare alle Olimpiadi. Io mi vedo ancora giocare a tenn… - sportal_it : Fabio Fognini non ha cambiato idea sul no a Tokyo di Jannik Sinner - tennis_di : @igormelatti No, no, sono stato troppo criptico. Intendevo dire che la classifica non rispecchia quanto ci si atten… - TuttoTennisApp : #Fognini e #Sonego danno spettacolo in doppio, poi povero Melo... - TennisWorldit : Fognini e Sonego danno spettacolo in doppio, poi povero Melo... -