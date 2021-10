Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: Florian aggredisce Erik (Di lunedì 18 ottobre 2021) A Tempesta d'amore sta per arrivare l'ora della verità e le conseguenze saranno devastanti soprattutto per quanto concerne il rapporto tra Erik e Florian. Le anticipazioni tedesche della soap opera di Rete 4, infatti, segnalano che il guardaboschi scoprirà che il fratello ha terrorizzato Maja Von Thalheim con il suo ricatto e andrà su tutte le furie. La giovane figlia di Selina, infatti, di recente è stata avvicinata da Erik che le ha detto di essere al corrente del fatto che Cornelius, suo padre, fosse vivo e stesse in contatto con lei. L'uomo, approfittando di questa preziosa informazione, ha obbligato Maja a manipolare Florian affinché concedesse il permesso di usare il suo terreno nel bosco come strada di accesso per il nuovo hotel wellness. La ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ad'sta per arrivare l'ora della verità e le conseguenze saranno devastanti soprattutto per quanto concerne il rapporto tra. Ledella soap opera di Rete 4, infatti, segnalano che il guardaboschi scoprirà che il fratello ha terrorizzato Maja Von Thalheim con il suo ricatto e andrà su tutte le furie. La giovane figlia di Selina, infatti, di recente è stata avvicinata dache le ha detto di essere al corrente del fatto che Cornelius, suo padre, fosse vivo e stesse in contatto con lei. L'uomo, approfittando di questa preziosa informazione, ha obbligato Maja a manipolareaffinché concedesse il permesso di usare il suo terreno nel bosco come strada di accesso per il nuovo hotel wellness. La ...

