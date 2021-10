Telenovela Icardi-Wanda: arriva l’attacco della fidanzata di Maxi López (Di lunedì 18 ottobre 2021) A tenere banco nell’ultimo fine settimana, più che le vicende calcistiche, è stata la love story tra Mauro Icardi e Wanda Nara per via della storia di Instagram pubblicata da quest’ultima che ha fatto velocemente il giro del web e di tutte le televisioni. La nota showgirl argentina, nonché procuratrice dell’attaccante del Paris Saint Germain, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) A tenere banco nell’ultimo fine settimana, più che le vicende calcistiche, è stata la love story tra MauroNara per viastoria di Instagram pubblicata da quest’ultima che ha fatto velocemente il giro del web e di tutte le televisioni. La nota showgirl argentina, nonché procuratrice dell’attaccante del Paris Saint Germain, L'articolo

Advertising

domthewizard : La telenovela #WandaNara #Icardi è il trash che tutti meritavamo - shadesofamnesia : RT @AlessiaBabbo: Aspettando la prossima puntata della telenovela 'Casa Icardi' ?? Il cinema che stanno regalando Mauro e Wanda in questi gi… - Imeon_97 : Quindi già finita la telenovela Icardi-Wanda? - soldaicris : La telenovela Wanda-Icardi capitulo 2 esta potente - michela3030 : RT @claudeger55: E la telenovela continua. Icardi - Nara fanno pace, forse no, chissà che vuol dire quel post che ha messo lei, etc. Intant… -

Ultime Notizie dalla rete : Telenovela Icardi Ecco il messaggio galeotto, così Wanda Nara ha fulminato Icardi con la modella Suarez Icardi, infatti, ha pubblicato una foto insieme alla consorte in cui si intuiva la pace fatta. Poco ... La telenovela è solo ...

Wanda Nara e Icardi si sono lasciati? Lei risponde così sui social: 'Meglio la mano senza anello' Ennesima puntata social della telenovela Icardi - . Con una storia su Instagram la modella argentina ha replicato all'attaccante, che ieri è volato a Milano per riconquistarla dopo le polemiche dei giorni scorsi su un presunto ...

Mihajlovic presto nonno: gravidanza agli sgoccioli per Virginia Corriere dello Sport Telenovela Icardi-Wanda: arriva l’attacco della fidanzata di Maxi López A tenere banco nell’ultimo fine settimana, più che le vicende calcistiche, è stata la love story tra Mauro Icardi e Wanda Nara per via della storia di Instagram pubblicata da quest’ultima che ha fatto ...

Wanda Nara mette tutto in evidenza: le bombe esplodono Pare che Wanda abbia scoperto le chat e da quel momento sia scoppiata tutta la soap opera. Non si parla d’altro ed il web sembra essere a caccia delle ultimissime notizie che riguardano la coppia Nara ...

, infatti, ha pubblicato una foto insieme alla consorte in cui si intuiva la pace fatta. Poco ... Laè solo ...Ennesima puntata social della- . Con una storia su Instagram la modella argentina ha replicato all'attaccante, che ieri è volato a Milano per riconquistarla dopo le polemiche dei giorni scorsi su un presunto ...A tenere banco nell’ultimo fine settimana, più che le vicende calcistiche, è stata la love story tra Mauro Icardi e Wanda Nara per via della storia di Instagram pubblicata da quest’ultima che ha fatto ...Pare che Wanda abbia scoperto le chat e da quel momento sia scoppiata tutta la soap opera. Non si parla d’altro ed il web sembra essere a caccia delle ultimissime notizie che riguardano la coppia Nara ...