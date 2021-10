Tapiro ad Ambra | intervengono addirittura gli avvocati «Illegittima intromissione e spettacolarizzazione» Siamo alle comiche

(Di lunedì 18 ottobre 2021)adAngiolini Doveva essere solo un siparietto satirico. Magari poco opportuno o mal riuscito, ma pur sempre tale. Invece sono subentrate prima le polemiche e le voci indignate, poigli. Il caso della consegna deld’oro adAngiolini ha ormai preso una piega surreale, sproporzionata rispetto alla reale portata delle immagini viste in tv. Ora, infatti, glidella showgirl – Valeria De Vellis e Daniela Missaglia – hanno annunciato di valutare azioni legali contro Striscia la Notizia. Per la precisione, in una nota i due legali hanno comunicato di valutare “ogni migliore iniziativa a tutela della loro assistita in considerazione dell’e conseguente ...

stanzaselvaggia : Che brutto il tapiro ad Ambra ieri. E che brutte le risate di Vanessa Incontrada. - lucatelese : L’idea che si consegni il tapiro ad Ambra perché è stata tradita è veramente oscena. - FBiasin : “La consegna del #tapiro”. Il tapiro. Ancora il tapiro. Nel 2021. E le risate finte. E ora vediamo se Tizio lo ac… - infoitcultura : Ambra Angiolini denuncia Striscia? La mossa dei legali dopo il 'tapiro' - casapensione : RT @PercheCazzo: #Striscia Max Allegri e Ambra Angiolini si lasciano. Striscia la Notizia decide di mandare alla donna un tapiro d’oro sen… -

, dice il, " non ha mai manifestato a Staffelli la minima volontà di non essere intervistata, come risulta evidente durante tutto il servizio. A telecamere spente , inoltre,si è ......un contrappasso per, che proprio nei giorni scorsi è stata al centro di una sgradita (e sgradevole) visita da parte di Valerio Staffelli di Striscia la Notizia per la consegna di un...Doveva essere solo un siparietto satirico. Magari poco opportuno o mal riuscito, ma pur sempre tale. Invece sono subentrate prima le polemiche e le voci indignate, poi addirittura gli avvocati. Il cas ...E ora i legali dell’attrice e conduttrice stanno pensando anche a una denuncia nei confronti della trasmissione “satirica” di Canale 5. (foto: da Striscia la Notizia, Canale 5) Ambra Angiolini denunci ...