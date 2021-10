“Takeaway”, l’ultimo dei film di Libero De Rienzo alla Festa del Cinema di Roma (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ci si ritrova dinanzi ad un bivio, come spesso capita nella vita. Si sceglie seguendo l’istinto e a scatola chiusa si percorre la strada in corsa. Nel raggiungere il sogno di una vita si accetta a volte qualsiasi cosa pur di tagliare quel nastro che porta al brivido della vittoria. Il Takeaway di Renzo Carbonera ci porta nel 2008, all’inizio della crisi. Protagonista della pellicola Maria, interpretata da Carlotta Antonelli marciatrice e orgoglio del papà che vede il volto di Paolo Calabresi sul set. La madre dell’atleta (Anna Ferruzzo) è più scettica. A guidarla nel suo percorso c’è il compagno Johnny che ha il doppio dei suoi anni e decide di tornare in attività per la giovane donna che ama. Preparatore atletico sospeso dalla Federazione Nazionale per aver dispensato doping agli atleti, spinge la propria ragazza a fare uso di sostanze illecite. Maria ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ci si ritrova dinanzi ad un bivio, come spesso capita nella vita. Si sceglie seguendo l’istinto e a scatola chiusa si percorre la strada in corsa. Nel raggiungere il sogno di una vita si accetta a volte qualsiasi cosa pur di tagliare quel nastro che porta al brivido della vittoria. Ildi Renzo Carbonera ci porta nel 2008, all’inizio della crisi. Protagonista della pellicola Maria, interpretata da Carlotta Antonelli marciatrice e orgoglio del papà che vede il volto di Paolo Calabresi sul set. La madre dell’atleta (Anna Ferruzzo) è più scettica. A guidarla nel suo percorso c’è il compagno Johnny che ha il doppio dei suoi anni e decide di tornare in attività per la giovane donna che ama. Preparatore atletico sospeso dFederazione Nazionale per aver dispensato doping agli atleti, spinge la propria ragazza a fare uso di sostanze illecite. Maria ...

