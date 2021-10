Tacchinardi | ' La Juve è tornata Allegri ha dato l' impronta | Szczesny l' uomo simbolo'

(Di lunedì 18 ottobre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva online interviste e ...

La Gazzetta dello Sport

"Laè tornata, e questo è il dato più importante e di maggior attualità". Parole e musica sono di Alessio, ex centrocampista bianconero: "Dopo due mesi e mezzo di lavoro Allegri è ...Alla fine del campionato del 1994 gli osservatori dellasegnalano tre giocatori dell'Atalanta, uno solo diventerà bianconero. I nomi sono Morfeo, Locatelli e. La Juventus sceglie me ...L'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato ai microfoni di TMW Radio della Serie A, facendo il punto su Juventus e Napoli.Il Napoli è capolista indiscussa di Serie A, Tacchinardi mette in evidenza il grande lavoro di Luciano Spalletti: 'Squadra che gioca serena e tranquilla'.