Svolta di calciomercato | super panchina per Antonio Conte!

Advertising

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? NEWS - Ecco l'esito dei nuovi esami di de Ligt! #Bakayoko, Sanchez e #Pjaca... Svolta #Praet, c'è una novità ???? https://t.… - SOSFanta : ?? NEWS - Ecco l'esito dei nuovi esami di de Ligt! #Bakayoko, Sanchez e #Pjaca... Svolta #Praet, c'è una novità ???? - LuigiLiccardo9 : RT @cmdotcom: #Juve e #ASRoma, è la notte della svolta. E il 'ribelle' #Mourinho può riaccendere la storica rivalità degli anni Ottanta htt… - cmdotcom : #Juve e #ASRoma, è la notte della svolta. E il 'ribelle' #Mourinho può riaccendere la storica rivalità degli anni O… - infoitsport : Calciomercato, svolta Vlahovic: super offerta e firma -

Ultime Notizie dalla rete : Svolta calciomercato

Stop and Goal

...una volta uno dei big della squadra di Inzaghi reduce dal cocente ko all'Olimpico e attesa a unadomani sera nella delicata sfida di Champions contro i moldavi dello Sheriff....Ma dopo quasi due anni i rossoblù provano a dare ladecisiva. La prima vittoria in campionato è arrivata seppur con qualche sofferenza . Le reti di Joao Pedro e Caceres sembravano aver portato ...Tutti pazzi per Antonio Conte. Il tecnico italiano, disoccupato di lusso dopo la trionfante vittoria dello Scudetto con l’Inter ed oggi “semplice” opionionista a Sky Sport per la Champions League, è l ...«Non abbiamo ancora vinto». Quattro parole pronunciate da Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida di San Siro, terza giornata di Champions, tra l’Inter e i moldavi dello ...