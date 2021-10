Svezia | 50enne armato di ascia e piede di porco ferisce tre persone nella cittadina di Lycksele Arrestato dalla polizia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Tresono state ferite da undidisvedese di, 700 chilometri a nord di Stoccolma. L’uomo è stato. Secondo l’emittente locale Tv4, le vittime sono due bambini di 10 anni – uno in pericolo di vita – e una donna di 75. Tra loro e l’aggressore potrebbe esserci un legame di parentela, ma attualmente non è stato confermato. Le circostanze di quanto accaduto non sono ancora chiare, ma sono in corso le indagini anche sui trascorsi dell’attentatore. L’episodio è avvenuto a pochi giorni dall’attacco in Norvegia, in cui un uomo danese,di arco e frecce, aveva ucciso almeno cinque ...