Advertising

zazoomblog : Supplenze quali scuole cercano insegnanti. Avvisi e scadenze - #Supplenze #quali #scuole #cercano - orizzontescuola : Supplenze, quali scuole cercano insegnanti. Avvisi e scadenze - orizzontescuola : Supplenze: punteggio maturato in provincia diversa dalla GPS è valido, a quali condizioni - ProDocente : Supplenze, quali scuole cercano insegnanti. Avvisi e scadenze - infoitinterno : Supplenze ATA 2021: molti posti ancora liberi, ecco quali e perchè -

Ultime Notizie dalla rete : Supplenze quali

Orizzonte Scuola

errori dell'algoritmo? Eccosarebbero le problematiche più significative tra quelle segnalate da Flc Cgil: l'impossibilità di unire più spezzoni , fino a raggiungere un numero di ore ...Inevitabilmente, ci saranno classi di concorso e regioni per lequesta opportunità non si ... Come si calcolanodocenti: il servizio 2021/22 sarà valido per il nuovo concorso ...Siamo all’assurdo: gli errori e i malfunzionamenti dell’algoritmo hanno prodotto anche casi di docenti specializzati sul sostegno scavalcati da non specializzati: è quanto riporta il sindacato Flc Cgi ...Le abilitazioni su materia (Pas) e specializzazioni sostegno (Tfa) vanno a rilento: il sen. leghista Mario Pittoni rilancia la sua proposta.