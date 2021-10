“Strappare lungo i bordi”: Zerocalcare alla Festa del Cinema di Roma (Di lunedì 18 ottobre 2021) Strappare lungo i bordi è la serie animata realizzata da Zerocalcare per la piattaforma Netflix, presentata questa mattina 18 ottobre in anteprima alla stampa alla Festa del Cinema di Roma. I primi due episodi, durati nel complesso poco più di 30 minuti, hanno come protagonista lo stesso fumettista, disegno e voce. Nella parte della sua coscienza l’Armadillo, a cui ha prestato invece la voce Valerio Mastandrea. Un prodotto tutto italiano, divertente e convincente narrativamente, che mantiene i pregi del fumetto senza snaturarsi nell’animazione Tv, capace di mettere al centro la narrazione tipica delle strisce del fumettista. Presenti i suoi personaggi più importanti, rappresentati sempre o con sembianze del tutto umane o con tratti ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 18 ottobre 2021)è la serie animata realizzata daper la piattaforma Netflix, presentata questa mattina 18 ottobre in anteprimastampadeldi. I primi due episodi, durati nel complesso poco più di 30 minuti, hanno come protagonista lo stesso fumettista, disegno e voce. Nella parte della sua coscienza l’Armadillo, a cui ha prestato invece la voce Valerio Mastandrea. Un prodotto tutto italiano, divertente e convincente narrativamente, che mantiene i pregi del fumetto senza snaturarsi nell’animazione Tv, capace di mettere al centro la narrazione tipica delle strisce del fumettista. Presenti i suoi personaggi più importanti, rappresentati sempre o con sembianze del tutto umane o con tratti ...

