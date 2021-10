Strappare lungo i bordi: il trailer della serie di Zerocalcare, dal 17 novembre su Netflix (Di lunedì 18 ottobre 2021) E' appena uscito il trailer ufficiale di Strappare lungo i bordi, la serie d'animazione scritta e diretta da Zerocalcare che debutterà su Netflix il 17 novembre 2021. Il trailer ufficiale di Strappare lungo i bordi, la serie italiana di animazione scritta e diretta da Zerocalcare, pseudonimo del celebre fumettista italiano Michele Rech, è appena stato pubblicato sul canale Youtube di Netflix Italia. Lo show sarà presentato presso la Festa del Cinema di Roma e sarà disponibile sul servizio streaming a partire da mercoledì 17 novembre. Prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 ottobre 2021) E' appena uscito ilufficiale di, lad'animazione scritta e diretta dache debutterà suil 172021. Ilufficiale di, laitaliana di animazione scritta e diretta da, pseudonimo del celebre fumettista italiano Michele Rech, è appena stato pubblicato sul canale Youtube diItalia. Lo show sarà presentato presso la Festa del Cinema di Roma e sarà disponibile sul servizio streaming a partire da mercoledì 17. Prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing, ...

