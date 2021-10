Strage alla discoteca Lanterna Azzurra | due degli indagati arrestati per spaccio | ricettazione e detenzione abusiva di armi

Advertising

Vittorio1Elle : RT @byoblu: 'QUESTO È UN MOMENTO MOLTO PERICOLOSO: LA STRAGE DI DIRITTI DIVENTA PRESTO UNA STRAGE DI VITE' Maurizio Bolognetti alla #marato… - CarlaTua18 : RT @byoblu: 'QUESTO È UN MOMENTO MOLTO PERICOLOSO: LA STRAGE DI DIRITTI DIVENTA PRESTO UNA STRAGE DI VITE' Maurizio Bolognetti alla #marato… - ComunistaBasta1 : RT @byoblu: 'QUESTO È UN MOMENTO MOLTO PERICOLOSO: LA STRAGE DI DIRITTI DIVENTA PRESTO UNA STRAGE DI VITE' Maurizio Bolognetti alla #marato… - byoblu : 'QUESTO È UN MOMENTO MOLTO PERICOLOSO: LA STRAGE DI DIRITTI DIVENTA PRESTO UNA STRAGE DI VITE' Maurizio Bolognetti… - xulnet : RT @CentroAstalli: Ora notizia di decine di #migranti morti e dispersi a largo della #Libia. #Ong cercano vite alla deriva con probabilità… -

Ultime Notizie dalla rete : Strage alla

Corinaldo (Ancona). Ordinanza di custodia cautelare per i presunti responsabili dellaLanterna Azzurra. E' stata emessa dal Gip del tribunale di Bologna, su richiesta della Dda, per due dei componenti di un gruppo di giovani e per altre due persone. Le ipotesi di reato, a ...BOLOGNA - Una ferita sempre aperta, un dolore acuto. Due dei componenti del gruppo di giovani ritenuto responsabile delladiscoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo sono ora destinatari, insieme ad altre due persone, di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Bologna, su richiesta ...Due dei componenti del gruppo di giovani ritenuto responsabile della strage alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo sono ora destinatari, insieme ad altre due persone, di un’ordinanza di custodia ...Quella notte, una repressione «brutale, violenta, sanguinosa» – ha riconosciuto l'Eliseo – si abbatté sui manifestanti che protestavano contro il divieto per gli algerini di uscire dalle loro abitazio ...