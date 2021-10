Stop all’obbligo del Green Pass, il piano del governo Draghi: ecco da quando (Di lunedì 18 ottobre 2021) Se i vaccini subiranno un’impennata e se i casi resteranno sotto controllo, allora l’Italia potrà permettersi di allentare le misure, di attenuare lo stato d’emergenza. ecco comeC’è luce in fondo al tunnel e i numeri, finalmente, sembrano essere confortanti. Walter Ricciardi, ordinario di Igiene alla Cattolica, direttore scientifico della Maugeri di Pavia e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza per la pandemia del Coronavirus, è ottimista. Da rigorista ad aperturista. Secondo Ricciardi, infatti, i tempi sono maturi per attenuare lo stato d’emergenza ma senza abbassare la guardia: «Arrivare al 90 per cento di copertura vaccinale ci porrà in una condizione di maggiore serenità ma non sarà sufficiente a eradicare il Covid perché i bambini non sono ancora coinvolti nella campagna», ha spiegato a Repubblica. Stando così le cose, dunque, il «nostro ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 18 ottobre 2021) Se i vaccini subiranno un’impennata e se i casi resteranno sotto controllo, allora l’Italia potrà permettersi di allentare le misure, di attenuare lo stato d’emergenza.comeC’è luce in fondo al tunnel e i numeri, finalmente, sembrano essere confortanti. Walter Ricciardi, ordinario di Igiene alla Cattolica, direttore scientifico della Maugeri di Pavia e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza per la pandemia del Coronavirus, è ottimista. Da rigorista ad aperturista. Secondo Ricciardi, infatti, i tempi sono maturi per attenuare lo stato d’emergenza ma senza abbassare la guardia: «Arrivare al 90 per cento di copertura vaccinale ci porrà in una condizione di maggiore serenità ma non sarà sufficiente a eradicare il Covid perché i bambini non sono ancora coinvolti nella campagna», ha spiegato a Repubblica. Stando così le cose, dunque, il «nostro ...

