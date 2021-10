“Stop a rapporti diplomatici”. Perché la Russia rompe con la Nato (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott – Stop di Mosca ai rapporti diplomatici con l’Alleanza Atlantica. “La Russia sospenderà, dal prossimo primo novembre, i rapporti diplomatici con Nato”. A renderlo noto è il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, citato dall’agenzia Tass. “Non ci sono più le condizioni di base per lavorare insieme”, ha aggiunto Lavrov. Significa che tra meno di due settimane i lavori della missione permanente di Mosca presso la Nato, nonché quelli dell’Alleanza Atlantica nella capitale russa, verranno interrotti. Così la Russia rompe con la Nato Lavrov spiega poi nel dettaglio la portata di questo strappo, più significativo di quanto si possa ritenere di primo acchito. “Il funzionamento dell’ufficio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott –di Mosca aicon l’Alleanza Atlantica. “Lasospenderà, dal prossimo primo novembre, icon”. A renderlo noto è il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, citato dall’agenzia Tass. “Non ci sono più le condizioni di base per lavorare insieme”, ha aggiunto Lavrov. Significa che tra meno di due settimane i lavori della missione permanente di Mosca presso la, nonché quelli dell’Alleanza Atlantica nella capitale russa, verranno interrotti. Così lacon laLavrov spiega poi nel dettaglio la portata di questo strappo, più significativo di quanto si possa ritenere di primo acchito. “Il funzionamento dell’ufficio ...

