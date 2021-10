Stellantis | joint venture con Lg per produrre batterie per il Nord America

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 18 ottobre 2021)ed LG Energy Solution hanno annunciato la firma di un memorandum d’intesa per la creazione di unamirata alla produzione di celle e moduli batteria per il. Come si sottolinea in una nota la partnership “avrà come risultato la creazione di un nuovo impianto per la produzione di, che contribuirà a raggiungere l’obiettivo didi portare le vendite di veicoli elettrificati a oltre il 40% del totale negli Stati Uniti entro il 2030?. La posa della prima pietra della struttura è prevista per il secondo trimestre del 2022 mentre l’avvio della produzione è previsto entro il primo trimestre del 2024 e l’impianto mira ad avere una capacità annuale di 40 gigawattora”. Leprodotte nel nuovo impianto ...