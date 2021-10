Stefano Lo Russo sindaco di Torino | le prime dichiarazioni dopo la vittoria del ballottaggio | “Sarò il sindaco di tutti”

(Di lunedì 18 ottobre 2021)Loè il nuovodi. Il nuovo primo cittadino eletto ha rilasciato alcunedal comitato elettorale, ringraziando chi ha preso parte alla lunga campagna elettorale e ponendo formalmente le basi di una riflessione che coinvolge tutta la classe politica. Questa tornata elettorale ha messo in chiara luce il pensiero dei cittadini elettori, e non dal punto di vista dell’espressione della preferenza, bensì senza votare. Le elezioni amministrative 2021 hanno segnato un triste record di assenteismo alle urne, un dato che si è aggirato tra il 30 e il 40%.Lo: leparole daeletto “il ...

you_trend : ?? DECISION DESK QUORUM/YOUTREND: STEFANO LO RUSSO È ELETTO SINDACO DI #TORINO #Ballottaggi #MaratonaYouTrend - lorepregliasco : A Torino mancano 8 sezioni su 919. Stefano Lo Russo al momento ha 167.136 voti, contro i 168.880 raccolti da Piero… - ilpost : Stefano Lo Russo del centrosinistra ha vinto a #Torino: superata la metà dello scrutinio è oltre il 58 per cento de… - TgrRai : #ballottaggi2021 Torino Stefano Lo Russo (centrosinistra) eletto sindaco #IoSeguoTgr - CristianoCaren1 : RT @lorepregliasco: A Torino mancano 8 sezioni su 919. Stefano Lo Russo al momento ha 167.136 voti, contro i 168.880 raccolti da Piero Fass… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Russo

Il candidato del centrosinistra ha battuto al ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021 l'avversario del centrodestra Paolo Damilano. Professore di geologia applicata, entra ufficialmente ...Finisce anche il tempo dei Cinque Stelle ovunque, a cominciare da Torino, doveLoprende il posto di Chiara Appendino".romano prodi enrico letta foto di bacco (2) Emilia Patta – ilSole24 ore.com Una vittoria netta, con la “presa” simbolica della Capitale da parte del democratico Roberto Gualtieri che ha staccato l’avv ...Si sono chiuse le urne nei 65 comuni chiamati al ballottaggio per l'elezione del sindaco. Affluenza in calo al 49,25% contro il 58,98%. In base al ...