Stefano Lo Russo | è il nuovo sindaco di Torino Docente | sostenitore dell’ambiente | ha vinto il ballottaggio

you_trend : ?? DECISION DESK QUORUM/YOUTREND: STEFANO LO RUSSO È ELETTO SINDACO DI #TORINO #Ballottaggi #MaratonaYouTrend - ilpost : Stefano Lo Russo del centrosinistra ha vinto a #Torino: superata la metà dello scrutinio è oltre il 58 per cento de… - emenietti : Stefano Lo Russo del centrosinistra ha vinto a Torino - ClitoRider : RT @ultimenotizie: A #Torino Stefano Lo Russo del centrosinistra è in testa con il 59,2%, mentre il candidato del centrodestra Paolo Damila… - MarineCornelis : RT @you_trend: ?? DECISION DESK QUORUM/YOUTREND: STEFANO LO RUSSO È ELETTO SINDACO DI #TORINO #Ballottaggi #MaratonaYouTrend -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Russo

Nel capoluogo piemontese inveceLodel centrosinistra è in testa con il 59,2%, mentre il candidato del centrodestra Paolo Damilano è al 40,8%. A Roma, secondo la proiezione Rai, Roberto ...A Torino,Lo(centrosinistra) ha raggiunto una forchetta tra il 56 e il 60 mentre Paolo Damilano (centrodestra) si attesta tra il 40 e il 44. Testa a testa invece a Trieste tra Roberto ...Per ricostruire lo Stato, il compito fondamentale abbiamo ha nei prossimi anni, è essenziale che la Capitale sia in buone mani. Buon lavoro intanto a Roberto Gualtieri e Stefano Lo Russo!".Centrosinistra in vantaggio a Roma e Torino nei ballottaggi per le Comunali. Il centrosinistra in netto vantaggio a Roma. Avanti sul centrodestra anche a ...